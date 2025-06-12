Авіатроща в Індії: один пасажир вижив після краху Boeing 787

Трагедія в Індії

Нагадаємо, що раніше сьогодні, 12 червня, поблизу аеропорту в індійському місті Ахмедабад сталася масштабна авіакатастрофа.

Пасажирський літак компанії Air India впав на дах медичного гуртожитку. Зауважимо, що раніше повідомлялось, що загинули всі, хто був на борту літака.

Детальніше про те, що відомо про трагедію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо також, що, як виявилось, інженер попереджав Boeing про серйозні ризики щодо справності літаків ще минулого року.

Ми також зібрали все, що відомо про літак Boeing 787 Dreamliner, який впав в Індії, адже це перша катастрофа за участі саме цього літака.

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