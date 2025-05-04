Авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю після ракетного удару хуситів
Через ракетний удар хуситів по аеропорту Бен-Гуріона низка авіакомпаній призупинила рейси до Ізраїлю. Серед скасованих рейсів - рейси Lufthansa та Air Europa.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Німецький авіаперевізник Lufthansa та іспанська авіакомпанія Air Europa тимчасово призупинили всі рейси до Тель-Авіва після того, як балістична ракета, випущена з Ємену, вразила район міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона.
Група Lufthansa, до складу якої входять також SWISS, Austrian Airlines і Brussels Airlines, повідомила, що всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон, заплановані на 4 травня, скасовані.
Причиною цьому став запуск балістичної ракети, яка увійшла до ізраїльського повітряного простору, що змусило аеропорт тимчасово призупинити злети та посадки.
Як пишуть ЗМІ, армія оборони Ізраїлю не змогла перехопити снаряд. Внаслідок інциденту аеропорт був вимушений призупинити всі авіарейси, що стали причиною затримок та скасувань рейсів.
Подробиці атаки хуситів
Нагадаємо, що 4 травня ракета, випущена хуситами з Ємену, впала в невеликий ліс біля аеропорту Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Аеропорт тимчасово призупинив роботу, але згодом відновив прийом літаків.
Внаслідок атаки постраждало шестеро осіб, серед яких двоє чоловіків і чотири жінки різного віку. Також кілька людей отримали гостру реакцію на стрес. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що ракета не була перехоплена, хоча військові зробили кілька спроб.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац пообіцяв семикратний удар у відповідь на атаку.
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