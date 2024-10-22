Авіакомпанія Supernova отримала дозволи на польоти до Києва та Львова: що це означає
Державна авіаційна служба України надала компанії Supernova дозвіл на польоти до Києва та Львова з Праги. Але реалізувати таке рішення неможливо, поки повітряний простір України залишається закритим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Державної авіаційної служби та ексклюзивний коментар прес-служби "Нової пошти".
Наказ Державної авіаційної служби
Згідно з наказом Державної авіаційної служби України, авіакомпанії Supernova надали право здійснювати рейси: Львів - Прага - Львів та Київ - Прага - Київ.
Таке право набирає чинності з 1 листопада, його термін дії не обмежується.
Водночас у "Новій пошті" зазначили, що 18 вересня було виконано перший рейс власним літаком Boeing 737-800SF під прапором України. Ціллю такого польоту було отримання сертифікату експлуатанта, який дає змогу розпочати власні вантажні авіарейси.
Вже 17 жовтня Supernova Airlines отримала дозвіл Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) на польоти в Європі.
"Це означає, що компанія зможе здійснювати комерційні рейси в небі Євросоюзу, фінальна підготовка до яких продовжується", - зазначили у НП.
Що означає такий дозвіл
Як розповіли РБК-Україна у пресслужбі НП, для того, щоб літати одразу після відкриття повітряного простору України, необхідно отримати для цього комерційний дозвіл.
"Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати зазначеними маршрутами, як тільки це стане процедурно можливим - тобто коли повітряний простір буде відкритий", - уточнили у компанії.
Тобто фактично мови про часткове відкриття повітряного простору України поки що не йдеться.
Повітряний простір України закритий
Нагадаємо, повітряний простір України закрили після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Це означає, що польоти цивільної авіації в країні неможливі.
У 2023 році тоді ще заступник керівника ОП Андрій Сибіга, який нещодавно став міністром закордонних справ, запевняв, що першим аеропортом, який відкриють в Україні, буде "Бориспіль".
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