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Интервью

Авиакомпания Ernest Airlines отменила еще два рейса во львовском аэропорту

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 19:20
Иллюстративное фото (facebook.com/flyernest)
Иллюстративное фото (facebook.com/flyernest)

Авиакомпания не дает объяснений о причинах отмены рейсов

В понедельник, 2 июля, итальянская авиакомпания Ernest Airlines без объяснений отменила рейсы Неаполь - Львов и Львов - Неаполь. Об этом сообщила пресс-секретарь львовского аэропорта Ольга Ковалик, передает Zaxid.net.

Как сообщила Ковалик, авиакомпания не предоставляет объяснений о причинах отмены рейсов.

"Не могу предоставить вам никакой информации, поскольку авиакомпания нам не предоставляет информации по этому поводу", - сказала Ковалик.

По ее словам, сейчас во Львове находятся 50 из 75 пассажиров, которые вчера должны были улететь в Неаполь. Вчера, 1 июля, из-за отмены рейса их поселили в отель, а сегодня им продлили проживание до завтра.

Часть пассажиров, которые не захотели ждать рейс во Львове, 2 июля полетели в Рим, откуда Ernest Airlines должна обеспечить трансфер в Неаполь. Тем временем другие пассажиры покупали билеты на рейсы других авиакомпаний.

В пресс-службе львовского аэропорта не знают, сколько пассажиров ожидают рейс из Неаполя во Львов.

Во вторник, 3 июля, по расписанию должен состояться рейс из Неаполя во Львов, а также из Львова в Неаполь. Однако пока неизвестно, предложат ли места на авиарейсы 3 июля пассажирам, которые в воскресенье должны были прилететь во Львов из Неаполя, а также в Неаполь из Львова.

Отмечается, что авиакомпания уже второй день отменяет рейсы из Неаполя во Львов и в обратном направлении.

Редакции "РБК-Украина" не удалось дозвониться до авиакомпании, чтобы узнать у них причину отмены рейсов. Телефоны, указанные на сайте, не отвечают.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что украинцы провели ночь в аэропорту польского города Люблин из-за внезапной отмены рейса авиакомпании Bravo Airways.

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Теги публикации: Львов, авиакомпания, рейсы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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