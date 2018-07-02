Авіакомпанія Ernest Airlines скасувала ще два рейси у львівському аеропорту

Авіакомпанія не надає пояснень про причини скасування рейсів

У понеділок, 2 липня, італійська авіакомпанія Ernest Airlines без пояснень скасувала рейси Неаполь - Львів та Львів - Неаполь. Про це повідомила речниця львівського аеропорту Ольга Ковалик, передає Zaxid.net.

Як повідомила Ковалик, авіакомпанія не надає пояснень про причини скасування рейсів.

"Не можу надати вам жодної інформацій, оскільки авіакомпанія нам не надає інформації з цього приводу", - сказала Ковалик.

За її словами, наразі у Львові перебувають 50 з 75 пасажирів, які вчора мали полетіти до Неаполя. Вчора, 1 липня, через скасування рейсу їх поселили у готель, а сьогодні їм продовжили проживання до завтра.

Частина пасажирів, які не захотіли чекати на рейс у Львові, 2 липня полетіли у Рим, звідки Ernest Airlines має забезпечити трансфер у Неаполь. Тим часом інші пасажири купували квитки на рейси інших авіакомпаній.

У прес-службі львівського аеропорту не знають, скільки пасажирів очікують на рейс з Неаполя до Львова.

У вівторок, 3 липня, за розкладом має відбутись рейс з Неаполя до Львова, а також зі Львова у Неаполь. Однак чи пасажирам, які у неділю мали прилетіти до Львова з Неаполя, а також до Неаполя зі Львова, запропонують місця на авіарейси 3 липня наразі невідомо.

Зазначається, що авіакомпанія уже другий день скасовує рейси з Неаполя до Львова та у зворотному напрямку.

Редакції РБК-Україна не вдалося додзвонитися до авіакомпанії, щоб дізнатися у них причину скасування рейсів. Телефони, вказані на сайті, не відповідають.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що українці провели ніч в аеропорту польського міста Люблін через раптову відміну рейсу авіакомпанії Bravo Airways.