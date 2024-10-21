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Авіакомпанія Constanta збільшила флот вантажних літаків

Фото: авіакомпанія Constanta збільшила флот вантажних літаків (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Українська авіакомпанія Constanta поповнила флот вантажних літаків типом Boeing 737-300 Cargo. Призначення нового літака – виконання середньомагістральних перевезень вантажів для традиційних замовників Constanta, зокрема ООН і Всесвітньої продовольчої програми (WFP), а також виконання чартерних вантажних перевезень для нових клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

У такий спосіб авіакомпанія Constanta починає працювати в сегменті міжнародних перевезень стандартних вантажів на середньомагістральних вантажних літаках західного виробництва.

Constanta є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і неприбуткових організацій, що фінансуються урядами країн, а також виконує замовлення для урядів держав, які входять до блоку НАТО.

За словами співвласника компанії Романа Мілешка, поповнення парку новим літаком є частиною стратегії Constanta щодо розширення маршрутної мережі й логістичних можливостей компанії та подальшого отримання статусу одного з найбільших європейських вантажних авіаперевізників.

Очікується, що новий літак Boeing 737-300 Cargo буде затребуваний у межах середьномагістральних вантажних перевезень, які здійснює Constanta за своїми постійними контрактами з ООН, WFP в Африці, на Близькому Сході, а також на замовлення інших урядових і неурядових організацій. Роман Мілешко зазначив, що відповідні замовлення компанія готова виконувати й для українських замовників.

Експлуатацію літака – організацію та нагляд, планування та керування процесом виконання польотів, забезпечення безпеки авіаперевезень – здійснюватимуть винятково українські фахівці. Залучення українців, а не закордонних працівників, є частиною корпоративної політики компанії щодо збереження та підтримки професій авіаційної галузі в Україні.

Літак Boeing 737-300 Cargo вирізняється конкурентною економічністю в розрахунку на кілограм ваги вантажу, що гарантує  замовникам Constanta якомога вигідніші умови щодо вартості експлуатації.

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