Авиакомпании меняют маршруты для избежания воздушного пространства Афганистана

В ряде авиакомпаний заявили об изменении маршрутов, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана. Это произошло после того, как Талибан взял под контроль президентский дворец в Кабуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В частности, данное решение было принято авиалиниями United Airlines (UAL.O), British Airways и Virgin Atlantic.
"Авиакомпании будут более внимательно относиться к риску полетов над зонами конфликтов в последние годы после двух смертоносных инцидентов с применением ракету класса "земля-воздух",- говорится в сообщении.
Речь идет о самолете Malaysia Airlines, который был сбит над восточной Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту, а в 2020 году иранские военные сбили самолет Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли все 176 пассажиров и членов экипажа.
Кроме этого, такие страны как Канада, Великобритания, Германия и Франция, консультировали авиакомпании, которые поддерживают высоту не менее 25 тысяч футов (7,2 км) над Афганистаном.
В корейских авиалиниях рассказали, что некоторые из его грузовых рейсов сейчас используют воздушное пространство Афганистана.
Напомним, в Афганистане люди в отчаянии штурмуют самолеты.
Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром.