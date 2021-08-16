Авиакомпании меняют маршруты для избежания воздушного пространства Афганистана

В частности, данное решение было принято авиалиниями United Airlines (UAL.O), British Airways и Virgin Atlantic.

"Авиакомпании будут более внимательно относиться к риску полетов над зонами конфликтов в последние годы после двух смертоносных инцидентов с применением ракету класса "земля-воздух",- говорится в сообщении.

Речь идет о самолете Malaysia Airlines, который был сбит над восточной Украиной в 2014 году, в результате чего погибли все 298 человек, находившиеся на борту, а в 2020 году иранские военные сбили самолет Международных авиалиний Украины, в результате чего погибли все 176 пассажиров и членов экипажа.

Кроме этого, такие страны как Канада, Великобритания, Германия и Франция, консультировали авиакомпании, которые поддерживают высоту не менее 25 тысяч футов (7,2 км) над Афганистаном.

В корейских авиалиниях рассказали, что некоторые из его грузовых рейсов сейчас используют воздушное пространство Афганистана.