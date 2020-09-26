Из-за авиакатастрофы Ан-26 на дороге под ее Харьковом затруднено движение

В связи с падением военного самолета АН-26 под городом Чугуев на дороге М-03 Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 затруднено движение. Есть обломки на проезжей части.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Харьковской области.

Движение организовано по встречной полосе в двух направлениях.

Водителей просят не препятствовать работникам ЧСЧС и полиции, которые выполняют свою работу.

Напомним, вечером 25 сентября в Чугуеве под Харьковом произошла авиакатастрофа. Военный самолет разбился при заходе на посадку. На борту были 20 курсантов и 7 офицеров. Выжили два человека, еще троих ищут.

РБК-Украина, пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование. Следователи вместе с другими правоохранительными органами работают на месте падения самолет в ночь на 26 сентября.