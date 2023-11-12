UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Авіакатастрофа військового літака США над Середземним морем: ЗМІ повідомили про загиблих

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок авіакатастрофи американського військового літака, яке напередодні сталося над Середземним морем, загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Голосу Америки" у Twitter.

"5 військовослужбовців загинули внаслідок аварії американського військового літака у Східному Середземномор'ї", - написав він.

Авіакатастрофа

Напередодні літак Військово-повітряних сил США під час навчань розбився над східною частиною Середземного моря. Причини авіакатастрофи досі невідомі.

У EUCOM зазначили, що поки що не виявлено ознак того, що літак був збитий і що "немає ознак" ворожої діяльності.

Авіакатастрофи у ВПС США

Наприкінці серпня військовий вертоліт Сполучених Штатів розбився під час спільних навчань разом із Австралією та Філіппінами. На його борту перебували 23 військовослужбовці.

Того ж місяця у авіабази Мірамар у Каліфорнії розбився американський винищувач -бомбардувальник F-18 Hornet.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки