Авиакатастрофа рейса SJ182: все пассажиры были гражданами Индонезии

Пассажирами самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, были граждане Индонезии. Всего на борту находилось 62 пассажира и членов экипажа.

Об этом сообщает канал abc7NY.

Уточняется, что на борту было 40 взрослых пассажиров, 7 детей и трое младенцев, шесть членов экипажа и шесть дополнительных членов экипажа в качестве пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Позже подтвердилась информация о крушении, на борту было 62 пассажиров и членов экипажа.

О причинах падения пассажирского лайнера пока ничего неизвестно, как и то, есть ли те, кто выжил.

Также в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.