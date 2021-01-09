ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Авиакатастрофа рейса SJ182: все пассажиры были гражданами Индонезии

Автор: Даша Харченко

Пассажирами самолета Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море на север от Джакарты, были граждане Индонезии. Всего на борту находилось 62 пассажира и членов экипажа.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает канал abc7NY.

Уточняется, что на борту было 40 взрослых пассажиров, 7 детей и трое младенцев, шесть членов экипажа и шесть дополнительных членов экипажа в качестве пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air исчез с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Позже подтвердилась информация о крушении, на борту было 62 пассажиров и членов экипажа.

О причинах падения пассажирского лайнера пока ничего неизвестно, как и то, есть ли те, кто выжил.

Также в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы. Местные СМИ сообщили, что рыбаки обнаружили в море обломки самолета после того, как услышали взрыв.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины авиакатастрофаИндонезия