Авіакатастрофа з керівництвом МВС. П'ятьом чиновникам ДСНС оголосили підозру

Підозру оголосили:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України,

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що чиновники порушили правила безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Слідчі ДБР також відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували "чорні скриньки".

Встановлено, що у січні був запланований візит керівництва МВС до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження та вимоги, посадовці ДСНС надали гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації у Києві та області. Повітряний борт не мав дозволів на інші види польотів.

Під час польоту командиру екіпажу не повідомили про погіршення погоди по всьому маршруту, зокрема у місті Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів. Проте чиновники не скасували чи не перенесли політ до більш сприятливих умов.

Реконструкція трагічного маневру гелікоптера

Через складні умови гелікоптер був змушений спуститися на гранично низьку висоту, яка навіть менша, ніж висота будівель на маршруті руху.

Командир екіпажу, побачивши багатоповерховий будинок, почав здійснювати маневр обльоту, але різко піднявся вгору, втратив орієнтування в просторі і під час завершення маневру, внаслідок відсутності необхідних навичок, допустив зіткнення із землею. При падінні вертоліт пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто.

Яку підозру отримали чиновники ДСНС

Начальнику служби безпеки польотів оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість). Іншим посадовцям повідомили про підозру у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду (за ч. 3 ст. 276 ККУ).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Авіакатастрофа у Броварах

Нагадаємо, 18 січня у Броварах впав вертоліт ДСНС, на борту якого було керівництво МВС. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович та їхні помічники. Всі вони та екіпаж гвинтокрила загинули.

Також загинули п’ятеро жителів міста Бровари, які опинилися в момент аварії поблизу дитсадка.

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