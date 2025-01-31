Авіакатастрофа біля Вашингтона: з річки Потомак дістали вже понад 40 тіл, - CNN

У середу ввечері, 31 січня, біля Вашингтона, пасажирський літак компанії American Airlines під час посадки зіткнувся з військовим вертольотом Black Hawk. За останніми даними, у четвер вдень із річки було витягнуто понад 40 тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерела в правоохоронних органах, на сьогодні занурення закінчено через настання темряви, стан води і зростаюче відчуття серед рятувальників, що більшість жертв, до яких можна дістатися без необхідності піднімати фюзеляж із води, вже знайдено.
Наразі начальник пожежної служби Вашингтона, Національна рада з безпеки на транспорті, компанія American Airlines та інші офіційні особи зустрічаються з сім'ями жертв у центрі допомоги сім'ям.
Також CNN пише, що губернаторка Канзасу Лора Келлі звернулася до NTSB щодо маніфесту - документа, в якому перераховані всі пасажири і члени екіпажу на рейсі. Його очікують отримати вже сьогодні, у п'ятницю (у США ще четвер).
Крім того, зараз Келлі, Нацрада з безпеки на транспорті та інші посадові особи США чекають, коли всі сім'ї жертв будуть повідомлені, перш ніж публікувати будь-які подробиці щодо їхніх особистостей.
"На борту літака перебували люди з-за кордону, і це частково є причиною затримки... Ми, найімовірніше, отримали декларацію завтра вдень", - сказала губернатор Канзасу.
CNN під час оновлення інформації додало, що одну чорну скриньку з літака CRJ 700 уже витягнуто. Однак, поки що незрозуміло, яку з двох чорних скриньок витягли.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на інцидент. Він сказав, що літак перебував на ідеальній і звичайній лінії заходу на посадку в аеропорту. Вертоліт же йшов прямо на літак протягом тривалого часу і не пішов угору або вниз. Через це Трамп публічно поставив запитання, чому диспетчерська вежа не сказала зробити вертольоту це замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак.
Пізніше стало відомо, що підрозділ, чиї пілоти розбилися, було відсторонено від польотів.
BBC писало, що на борту літака, що впав, було 60 пасажирів і 4 члени екіпажу, а у вертольоті - троє військових. І літак, і вертоліт - впали в річку Потомак. Усі 67 людей загинули.
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