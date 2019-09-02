Август в Киеве был теплее нормы

Среднемесячная температура воздуха августа 2019 года в Киеве составила 20,7 градусов, что на 2,0 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, холоднее всего в Киеве было 6 августа, когда минимальная температура под утро опустилась до 12,0 градусов, а жарче всего - 13 числа, когда максимальная температура после полудня поднялась до 35,0 градусов и оказалось самой высокой за это лето. Дней с жарой, которая превысила 30 градусов, было 5.

"К парадоксам нынешнего августа отнести то, что самой жаркой оказалась его третья декада, а самой холодной - первая", - отмечают климатологи.

Продолжительность дня в августе сократилась более чем на полтора часа. Осадков в столице на проспекте Науки выпало 45 мм, что составило 65% климатической нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т. е. четырех месяцев.

В то же время Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, заявила, что лето в Украине сократилось до 2-2,5 месяцев. Мартазинова утверждает, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.