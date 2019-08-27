Avellana Gold предупредила рейдеров и коррупционеров об угрозе санкций США

Все причастные к рейдерской атаке на американское предприятие Avellana Gold могут быть внесены в санкционный список США. Об этом заявил генеральный директор Avellana Gold Браян Сэвэдж, передает пресс-служба компании.

Как сообщалось ранее, Avellana Gold планирует инвестировать в украинскую экономику свыше 150 млн долл. Компания работает на Мужиевском полиметаллическом месторождении на Закарпатье и уже построила там современную обогатительную фабрику, которая обеспечит рабочими местами местных жителей.

Avellana Gold также за собственные деньги намерена устранить последствия экологического бедствия, спровоцированного предыдущим предприятием-банкротом.

"С апреля 2019 года американский инвестор подвергся рейдерской атаке со стороны специально созданной в Великобритании фирмы Gofer Mining PLC. Собственники фирмы-рейдера подали ложные данные в реестр в Великобритании, а также обманным путем приписывают себе отношение к известному банку Barclays и британской королевской семье. Но глава Британо-Украинской торговой палаты Бейт Томс в интервью СМИ опроверг информацию о причастности рейдеров из Gofer Mining PLC к известному банку Barclays, к любым другим членам королевской семьи и назвал такую информацию обманом", - говорится в сообщении.

Avellana Gold выразила обеспокоенность угрозой для американских инвестиций и для инвестиционного климата в Украине из-за участия представителей власти в "рейдерских атаках". Речь идет как о местных чиновниках и судьях, так и о представителях центральной власти, заявили в компании.

В своем видеообращении американский инвестор назвал "рейдеров" из Gofer mining PLC и близких к ним структур "опытной группой преступников, которые преследуют цель навредить Avellana Gold и пользуются поддержкой коррумпированных судей и чиновников".

Сэвэдж настаивает, что те, кто "атакует" его компанию, совсем ничего не понимают в бизнесе по добыче полиметаллов и являются проходимцами. "Мы надеемся, что эти компании будут ликвидированы за подачу мошеннической и вводящей в заблуждение информации", - заявил инвестор.

Он также утверждает, что о "рейдерах, чиновниках и судьях, которые прикрывают их произвол, детально информированы посольство США и Офис президента Украины".

"Обращаюсь к тем из вас, кто вовлечен в эти атаки: вам не спрятаться! Мы вас идентифицируем и разоблачим ваши действия в любом уголке мира", - заявил американский инвестор.