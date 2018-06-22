Авдокат Савченко просит изменить меру пресечения на ночной домашний арест

Меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца для Савченко избрали в марте 2018 года

Сторона защиты народного депутата Надежды Савченко в Шевченковском суде Киева просит изменить меру пресечения подозреваемой на ночной домашний арест. Об этом адвокат Савченко заявил в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы просим изменить меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест", - сказал адвокат.

Отметим, в марте Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, 22 мая 2018 Апелляционный суд Киева не удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты народного депутата Надежды Савченко и оставил ее под стражей.

Добавим, что в Шевченковском райсуде Киева 26 человек изъявили желание взять на поруки Надежду Савченко. Об этом было заявлено в ходе заседания суда в пятницу, 22 юиня.