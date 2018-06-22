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Авдокат Савченко просить змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 17:11
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці для Савченко обрали у березні 2018 року

Сторона захисту народного депутата Надії Савченко у Шевченківському суді Києва просить змінити запобіжний захід підозрюваній на нічний домашній арешт. Про це адвокат Савченко заявив у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми просимо змінити запобіжний захід з тримання під вартою на нічний домашній арешт", - сказав адвокат.

Зазначимо, у березні  Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваної в підготовці терактів Надії Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на два місяці.

Нагадаємо, 22 травня 2018 Апеляційний суд Києва не задовольнив апеляційну скаргу сторони захисту народного депутата Надії Савченко та залишив її під вартою.

Додамо, що в Шевченківському райсуді Києва 26 осіб виявили бажання взяти на поруки Надію Савченко. Про це було заявлено в ході засідання суду в п'ятницю, 22 юіня.

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Теги публікації: Надія Савченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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