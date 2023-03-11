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В Авдіївці досі залишаються діти: мер назвав кількість

Фото: в Авдіївці залишається 18 дітей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні, 11 березня, в Авдіївці Донецької області залишається 18 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша під час телемарафону.

"Приблизно днів десять у нас евакуація кожного дня, і кожного дня їдуть діти. Зараз у нас залишається 18 дітей у місті, ще два тижні тому було 47. Тому є позитивна динаміка", - повідомив Барабаш.

Він також додав, що в січні-лютому охочих виїхати практично не було, вивезли 50 людей, проте зараз, лише за 10 днів березня евакуйовано вже 25 осіб.

"Евакуація пішла. Зрозуміло, що спрацювала не тільки постанова (щодо примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, під яку наразі потрапляє лише Бахмут, - ред.), а ще і та ситуація, яка зараз навколо міста і в місті. Це - ракетні удари, чого майже не було до Нового року, а тепер практично щодня", - сказав Барабаш.

Нагадаємо, днями Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей з небезпечних зон.

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