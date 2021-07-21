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В Авдеевке произошел пожар на коксохимическом заводе

Автор: РБК-Украина

В Донецкой области возник пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Информация о пожаре поступила в 09:32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На территории завода возникло возгорание конвейерной ленты коксового цеха №1.

Для ликвидации пожара от Главного управления были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова.

По прибытию бойцами ГСЧС установлено, что происходит горение транспортерной ленты на территории коксового цеха №1 на высоте 20 метров длиной 70 метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Производственный процесс не приостановлен. Пожар локализован в 10:12, а ликвидирован в 10:21.

Фото: (dn.dsns.gov.ua)

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Авдеевкапожар