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Аварийщики "Закарпатгаза" с начала года совершили 12,5 тысяч выездов

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Закарпатская область, Пятница 03 декабря 2021 18:12
Аварийщики "Закарпатгаза" с начала года совершили 12,5 тысяч выездов Фото: работники аварийной службы (пресс-служба "Закарпатгаза")
Автор: Мария Тарарыева

На Закарпатье в круглосуточном режиме и при любых погодных условиях работают 11 бригад аварийной службы АО "Закарпатгаз". С наступлением холодов нагрузка на систему газоснабжения растет, поэтому газовая аварийная служба работает в усиленном режиме. Только в ноябре специалисты АДС выезжали на вызовы 1369 раз.

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаза".

"Мы фиксируем увеличение количества вызовов на внутридомовых сетях. Основная часть касается утечек газа: люди сообщают, что чувствуют запах газа на кухнях, в подъездах и подвалах", - рассказывает диспетчер АДС Мария Егорова.

Утечки газа, как утверждают специалисты, происходят из-за разгерметизации внутренней системы газоснабжения: физическое старение, механические нагрузки, воздействие электрического тока, старение уплотняющих элементов, выход из строя и старения запорной арматуры и соединительных элементов. Это означает, что потребителям следует время от времени обеспечивать техническое обслуживание сетей и газовое оборудование.

"Самостоятельно проверить все коммуникации в доме – невозможно. Кроме самих газопроводов, запорной арматуры, соединительных элементов и оборудования надо контролировать состояние дымовых и вентиляционных каналов. Квалифицированно сделать это может только специалист", - объясняет начальник отдела технического обслуживания АО "Закарпатгаз" Виктор Русин.

В пресс-службе отметили, что заказать необходимую услугу можно в Клиентских пространствах 104.ua в Ужгороде, Чопе, Мукачеве, Берегове, Иршаве, Виноградове, Сваляве, Хусте, Тячеве, Воловце и Межгорье.

"Кроме того, для потребителей природного газа в Закарпатье введен горячую линию 5104. Набрав этот номер, также есть возможность заказать сервисное обслуживание и ремонт внутридомовой системы газоснабжения и газового оборудования", - говорится в сообщении.

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Закарпатская область Газ
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