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Аварійники "Закарпатгазу" з початку року здійснили 12,5 тисяч виїздів

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Закарпатська область, П'ятниця 03 грудня 2021 18:12
Аварійники "Закарпатгазу" з початку року здійснили 12,5 тисяч виїздів Фото: працівники аварійної служби (прес-служба "Закарпатгазу")
Автор: Марія Тарариєва

На Закарпатті в цілодобовому режимі та за будь-яких погодних умов працюють 11 бригад аварійної служби АТ "Закарпатгаз". З настанням холодів навантаження на систему газопостачання зростає, тож газова аварійна служба працює в посиленому режимі. Лише у листопаді фахівці АДС виїжджали на виклики 1369 разів.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

"Ми фіксуємо збільшення кількості викликів на внутрішньобудинкових мережах. Основна частина стосується витоків газу: люди повідомляють, що відчувають запах газу на кухнях, в під’їздах та підвалах", - розповідає диспетчер АДС Марія Єгорова.

Витоки газу, як стверджують фахівці, відбуваються через розгерметизацію внутрішньої системи газопостачання: фізичне старіння, механічні навантаження, вплив електричного струму, старіння ущільнюючих елементів, вихід з ладу і старіння запірної арматури та з’єднувальних елементів. Це означає, що споживачам слід час від часу забезпечувати технічне обслуговування мереж та газове обладнання.

"Самостійно перевірити всі комунікації в оселі – неможливо. Крім самих газопроводів, запірної арматури, з’єднувальних елементів та обладнання треба контролювати стан димових та вентиляційних каналів. Кваліфіковано зробити це може тільки спеціаліст", - пояснює начальник відділу технічного обслуговування АТ "Закарпатгаз" Віктор Русин.

У прес-службі зазначили, що замовити необхідну послугу можна у Клієнтських просторах 104.ua в Ужгороді, Чопі, Мукачеві, Берегові, Іршаві, Виноградові, Сваляві, Хусті, Тячеві, Воловці та Міжгір’ї.

"Окрім того, для споживачів природного газу в Закарпатті запроваджено гарячу лінію 5104. Набравши цей номер, також є можливість замовити сервісне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання та газового обладнання", - йдеться у повідомленні.

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Закарпатська область Газ
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