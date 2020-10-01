Аварийщики "Ровногаза" с начала года более 6600 раз выезжали на вызовы

Автомобили службы "104" (пресс-служба "Ровногаза")

В течение 9 месяцев 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Ровногаз" приняла от потребителей 6607 заявок, из которых почти 4200 - утечки газа. Среди наиболее распространенных причин - самовольное вмешательство в систему газоснабжения, замена газовых приборов и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребителей Ровенской области 24/7 обслуживают 17 бригад службы "104". За период действия карантина аварийщики более 4,2 тысячи раз оказывали помощь потребителям природного газа.

"Круглосуточно дежурят 17 аварийных бригад АДС. Они оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа", - рассказывает технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день все автомобили службы "104" оснащены системой GPS-навигации, что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение бригады, направить автомобиль на вызов кратчайшим путем, а при необходимости на помощь и дополнительную бригаду. Автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, всеми необходимыми инструментами и техническими средствами.

Вместе с тем, особое внимание на предприятии уделяют индивидуальной защите работников. Специалисты аварийных бригад, которые постоянно контактируют с потребителями, полностью обеспечены защитными средствами, антисептиками, многоразовыми защитными костюмами.

"Усовершенствование работы АДС и оптимизация с целью экстренного реагирования в круглосуточном режиме является одной из основных задач в сфере обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения клиентов АО "Ровногаз", - говорится в сообщении.