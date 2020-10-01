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Аварійники "Рівнегазу" з початку року понад 6600 разів виїжджали на виклики

Рівне, Четвер 01 жовтня 2020 16:48
Аварійники "Рівнегазу" з початку року понад 6600 разів виїжджали на виклики
Автомобілі служби "104" (прес-служба "Рівнегазу")
Автор: Марія Тарариєва

Протягом 9 місяців 2020 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Рівнегаз" прийняла від споживачів 6607 заявок, з яких майже 4200 - витоки газу. Серед найбільш поширених причин - самовільне втручання у систему газопостачання, заміна газових приладів і недотримання вимог безпеки при експлуатації.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживачів Рівненської області 24/7 обслуговують 17 бригад служби "104". За період дії карантину аварійники понад 4,2 тисячі разів надавали допомогу споживачам природного газу.

"Цілодобово чергують 17 аварійних бригад АДС. Вони оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну та безперебійну доставку газу", - розповідає директор технічний АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

У прес-службі зазначили, що на сьогоднішній день всі автомобілі служби "104" оснащені системою GPS-навігації, що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження бригади, направити автомобіль на виклик найкоротшим шляхом, а при потребі на допомогу і додаткову бригаду. Автомобілі служби "104" укомплектовані радіозв'язком, всіма необхідними інструментами і технічними засобами.

Водночас, особлива увагу на підприємстві приділяють індивідуальному захисту працівників. Фахівці аварійних бригад, які постійно контактують зі споживачами, повністю забезпечені захисними засобами, антисептиками, багаторазовими захисними костюмами.

"Удосконалення роботи АДС і оптимізація з метою екстреного реагування в цілодобовому режимі є одним з основних завдань у сфері забезпечення безаварійності і безперебійності газопостачання клієнтів АТ "Рівнегаз", - йдеться у повідомленні.

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