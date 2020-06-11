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Аварийщики "Криворожгаза" с начала карантина обработали более 1600 заявок

Новости » Энергетика     11.06.2020 - 12:55
Аварийщики "Криворожгаза" с начала карантина обработали более 1600 заявок
Работники газовой службы (104.ua)

Ежедневно диспетчеры получают около 160 звонков

В период карантина бригады аварийщиков "Криворожгаза" осуществили 1650 выездов на вызовы потребителей. По статистике большая часть вызовов связана с подозрением на утечки газа на внутридомовых сетях.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ежедневно 8 аварийных бригад работают для потребителей природного газа Кривого Рога и Криворожского района. В компании отметили, что в период карантина много людей находится дома, в связи с этим нагрузка на газовые сети постоянно растет и требует повышенного внимания.

"8 аварийных бригады АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа",- рассказывает директор технический АО "Криворожгаз" Анатолий Пономаренко.

По словам пресс-службы, особое внимание уделяется индивидуальной защите. Специалисты аварийных бригад, которые постоянно контактируют с потребителями, полностью обеспечены защитными костюмами, защитными масками, одноразовыми перчатками, а также антисептиками. Ежедневно проводится дезинфекция служебного транспорта. Перед началом рабочего дня и после окончания смены водители обязательно обрабатывают специальными средствами инструмент и служебные машины.

"Клиенты должны знать, что работники выездной бригады максимально защищены, поэтому не следует препятствовать газовикам выполнять их работу", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Кривой Роггаз
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