Аварійники "Криворіжгазу" з початку карантину обробили понад 1600 заявок

Працівники газової служби (104.ua)

Щодня диспетчери отримують близько 160 дзвінків

У період карантину бригади аварійників "Криворіжгазу" здійснили 1650 виїздів на виклики споживачів. За статистикою, більша частина яких пов'язана з підозрою на витоку газу на внутрішньобудинкових мережах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Щодня 8 аварійних бригад працюють для споживачів природного газу Кривого Рогу і Криворізького району. У компанії відзначили, що в період карантину багато людей знаходиться вдома, у зв'язку з цим навантаження на газові мережі постійно зростає і вимагає підвищеної уваги.

"8 аварійних бригади АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну і безперебійну доставку газу",- розповідає технічний директор АТ "Криворіжгаз" Анатолій Пономаренко.

За словами прес-служби, особлива увага приділяється індивідуальному захисту. Фахівці аварійних бригад, які постійно контактують із споживачами, повністю забезпечені захисними костюмами, захисними масками, одноразовими рукавичками, а також антисептиками. Щодня проводиться дезінфекція службового транспорту. Перед початком робочого дня і після закінчення зміни водії обов'язково обробляють спеціальними засобами інструмент і службові машини.

"Клієнти повинні знати, що працівники виїзної бригади максимально захищені, тому не слід перешкоджати газовикам виконувати їх роботу", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева