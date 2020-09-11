Аварийщики "Криворожгаза" с начала года выполнили более 6 тысяч заявок

В течение 8 месяцев 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Криворожгаз" приняла от потребителей 6083 заявок, из которых почти 4600 - об утечке газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Их наиболее распространенными причинами являются самовольное вмешательство потребителей в систему газоснабжения, замена газовых приборов и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации газовых приборов", - говорится в сообщении.

Сегодня потребителей газа Кривого Рога и Криворожского района круглосуточно обслуживает 8 бригад службы "104". В пресс-службе отметили, что объем финансирования службы АДС сейчас требует увеличения в связи с ростом стоимости материалов, необходимых для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, горюче-смазочных материалов, которые необходимы для обеспечения работы аварийной службы.

"8 аварийных бригады АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа",- рассказывает директор технический АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

Автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, всеми необходимыми инструментами и техническими средствами. На сегодняшний день системой GPS-навигации оснащены все автомобилей службы "104", что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду.

Кроме того, особое внимание уделяется индивидуальной защите. Специалисты аварийных бригад, которые постоянно контактируют с потребителями, полностью обеспечены защитными средствами и антисептиками.

"Оптимизация и совершенствование работы АДС с целью экстренного реагирования в круглосуточном режиме является одной из основных задач в сфере обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения клиентов АО "Криворожгаз", - говорится в сообщении.