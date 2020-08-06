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Аварийщики "Днепропетровскгаза" выезжали к потребителям более 40 тысяч раз в 2020

Автор: РБК-Украина

При этом 85% вызовов связаны с подозрением на утечку газа

За 7 месяцев текущего года аварийно-диспетчерская служба акционерного общества "Днепропетровскгаз" выезжала к потребителям более 40 тысяч раз. При этом 85% вызовов связаны с подозрением на утечку газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что с начала карантина много людей остаются дома, поэтому нагрузка на газовые сети постоянно растет. Это повысило значимость работы критической инфраструктуры. Чтобы потребители могли бесперебойно и безаварийно пользоваться газом, аварийная служба осуществляет круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, проводит техническое обслуживание газорегуляторных пунктов.

"Несмотря на то, что карантин продолжается, все работы по содержанию газораспределительной системы в рабочем состоянии осуществляются непрерывно. Круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки 48 бригад аварийно-диспетчерской службы "Днепропетровскгаз". Даже в самые отдаленные точки аварийная бригада прибывает согласно требованиям - в пределах 40 минут", - подчеркнул главный инженер "Днепропетровскгаза" Александр Макаренко.

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Указано, что компания максимально обезопасила сотрудников, предоставив все необходимые средства индивидуальной защиты. Кроме того, каждое утро все работники предприятия проходят контроль температуры тела. В помещениях, где находятся работники, несколько раз в день проводится санитарная обработка, в постоянном доступе для сотрудников находятся антисептические средства для обработки рук.

Также каждый день, перед началом и по окончанию смены, водители обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные автомобили.

"Клиенты должны знать, что работники аварийно-диспетчерской бригады максимально защищены, поэтому не следует препятствовать газовикам выполнять их работу", - призывают в компании.

Отмечается, что потребители должны также придерживаться санитарных требований и быть социально ответственными. Если у клиента, который осуществляет вызов аварийной службы, есть симптомы болезни, он обязательно должен об этом предупредить диспетчера.

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