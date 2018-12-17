АДС "Харьковгоргаза" за 11 месяцев приняла более 50 тыс. вызовов

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В среднем за сутки экстренная служба отрабатывает в отопительный период 100-150 заявок, в летний период - 50-80

За 11 месяцев 2018 года аварийная служба ПАО "Харьковгоргаз" приняла более 50 тыс. звонков от потребителей природного газа, из которых почти 14 тыс. - об утечке газа. В ходе выполнения этих заявок бригадами АДС ликвидировано более 12 тыс. утечек газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В среднем за сутки экстренная служба отрабатывает в отопительный период 100-150 заявок, в летний период - 50-80.

"Увеличения количества вызовов аварийных бригад происходит из-за длительного срока эксплуатации системы газоснабжения жилого фонда города Харькова. В большенстве случаев сами потребители нарушают правила безопасного использования газа в быту, самовольно устанавливают газовые приборы, вмешиваются в работу газового оборудования", - отметила директор технический ПАО "Харьковгоргаз" Яна Шувалова

Для оперативного круглосуточного реагирования на аварийные ситуации АДС имеет 15 автомобилей службы "104" укомплектованы радиосвязью, проблесковыми маячками, инструментами и другими необходимыми техническими средствами. На сегодняшний день системой GPS-навигации оснащены все автомобилей службы "104", что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение автомобиля, направить его на вызов кратчайшим путем, или, при необходимости, направить на помощь дополнительную бригаду

Также в пресс-службе сообщили, что специалисты "Харьковгоргаза" неоднократно напоминают и проводят разъяснительные работы по соблюдению правил безопасного использования газа в быту. При появлении в помещении запаха газа потребитель должен немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны перед газовыми приборами, открыть окна или форточки для сквозного проветривания помещения и позвонить в аварийную службу по телефону "104".