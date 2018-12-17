АДС "Харківміськгазу" за 11 місяців прийняла більше 50 тис. викликів

Ілюстративне фото (104.ua)

В середньому за добу екстрена служба відпрацьовує в опалювальний період 100-150 заявок, у літній період - 50-80

За 11 місяців 2018 року аварійна служба ПАТ "Харківміськгаз" прийняла більше 50 тис. дзвінків від споживачів природного газу, з яких майже 14 тис. - про витік газу. У ході виконання цих заявок бригадами АДС ліквідовано понад 12 тис. витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

В середньому за добу екстрена служба відпрацьовує в опалювальний період 100-150 заявок, у літній період - 50-80.

"Збільшення кількості викликів аварійних бригад відбувається за тривалого терміну експлуатації системи газопостачання житлового фонду міста Харкова. У більшості випадків самі споживачі порушують правила безпечного використання газу в побуті, самовільно встановлюють газові прилади, втручаються в роботу газового обладнання", - зазначила директор технічний ПАТ "Харківміськгаз" Яна Шувалова

Для цілодобового оперативного реагування на аварійні ситуації АДС має 15 автомобілів служби "104" укомплектовані радіозв'язком, проблисковими маячками, інструментами та іншими необхідними технічними засобами На сьогоднішній день системою GPS-навігації обладнані всі автомобілів служби "104", що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження автомобіля, направити його на виклик найкоротшим шляхом, або, при необхідності, направити на допомогу додаткову бригаду

Також у прес-службі повідомили, що фахівці "Харківміськгазу" неодноразово нагадують і проводять роз'яснювальні роботи щодо дотримання правил безпечного використання газу в побуті При появі в приміщенні запаху газу споживач повинен негайно припинити користування газовими приладами, перекрити крани перед газовими приладами, відчинити вікна або кватирки для наскрізного провітрювання приміщення і подзвонити в аварійну службу за телефоном "104".