Аварійні танкери демонструють ризики старіння "тіньового флоту" Росії, - Reuters

Два старих танкери були пошкоджені під час шторму в Керченській протоці, що підкреслило екологічні та страхові ризики російського "тіньового флоту". Розлив може стати однією з найбільших екологічних катастроф у регіоні за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Один член екіпажу загинув, коли судно "Волгонефть-212" розкололося навпіл, 12 осіб було врятовано, в той час як влада заявила, що всі 14 членів екіпажу на борту судна "Волгонефть-239", яке сіло на мілину за 80 метрів від берега недалеко від порту Тамань, також було врятовано.

За даними російського агентства ТАСС, на суднах, яким понад 50 років, загалом перевозили близько 9200 тонн нафтопродуктів, але обсяг витоку ще встановлюють.

Згідно з сертифікатами, з якими ознайомилося агентство Reuters, "Волгонефть 212" було побудовано 1969 року, а "Волгонефть 239" - 1973 року.

Ризики "тіньового флоту"

Останніми місяцями судноплавна галузь висловила занепокоєння з приводу ризиків і можливості зіткнень, які становлять сотні "тіньових" танкерів на відкритих морських шляхах, водночас у цих суден немає стимулів дотримуватися чистіших стандартів судноплавства.

Росія все частіше використовує тіньовий флот, застосовуючи різні методи обходу міжнародних санкцій.

Керченська протока, що відокремлює материкову частину Росії від анексованого Москвою Криму, є ключовим маршрутом експорту зерна і паливних продуктів.

Зареєстрований у Фінляндії аналітичний центр Центру досліджень у галузі енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що минулого місяця 369 суден експортували російську сиру нафту та нафтопродукти, з яких 206 були тіньовими танкерами, і 28% із них були не молодше 20 років.

До інцидентів, що сталися на вихідних, CREA заявляла, що витрати на очищення і компенсацію внаслідок розливу нафти з танкерів із невідомою страховкою або без неї можуть становити для платників податків прибережної країни понад 1 млрд доларів.

За останній рік кількість танкерів, що перевозять вантажі, які не регулюються і не застраховані західними постачальниками, зросла.