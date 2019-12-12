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Аварийная служба "Житомиргаза" осуществила почти 18 тыс. выездов

Новости » Энергетика     12.12.2019 - 13:14
Аварийная служба "Житомиргаза" осуществила почти 18 тыс. выездов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Львиная доля вызовов поступила от жителей областного центра и Бердичевского района

С начала года аварийно-диспетчерская служба (АДС) АО "Житомиргаз" обработала 17 933 тыс. заявок от потребителей природного газа Житомира и Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Частые вызовы от населения происходят из-за запаха газа в помещениях. Летом – из-за самовольного вмешательства в работу газовых приборов, их "неправильный" ремонт, что может повлечь аварийную ситуацию. С началом отопительного периода, когда включаются газовые бытовые отопительные приборы, количество заявок о запахе газа в помещении существенно увеличивается", - говорится в сообщении.

Больше всего вызовов на номер "104" этого года обработано специалистами Житомирского отделения АО "Житомиргаз" - 6 645 телефонных звонков, и Бердичевского - 3 359.

В среднем бригада аварийно-диспетчерской службы АО "Житомиргаз" только Житомирского отделения прорабатывает 17 вызовов за сутки.

"За полгода фактические операционные затраты на предприятии составили 396 млн гривен, а поступления от тарифа только 168 млн гривен. Через это средств, заложенных на обеспечение всех бригад необходимыми материалами, выплатой заработной платы, в действующем тарифе, критически не хватает", - рассказывает технический директор АО "Житомиргаз" Сергей Колесник.

"По словам пресс-службы, только расходы на топливо-смазочные материалы для нужд аварийно-диспетчерской службы на год составляют около 1 млн гривен. "Это около 10% от общей годовой суммы расходов на ГСМ по предприятию. Аварийно-диспетчерскую службу необходимо также вовремя обеспечивать специальным оборудованием, всеми необходимыми материалами и спецодеждой", - говорится в сообщении.

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