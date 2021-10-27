Аварийная служба "Волыньгаза" локализовала 6,3 тысяч опасных ситуаций

В 2021 году специалисты службы 104 АО "Волыньгаз" локализовали более 6,3 тысяч аварийных ситуаций на внутридомовых газовых сетях. Ежедневно диспетчеры службы принимают около 40 вызовов от жителей области.

"Аварийно-диспетчерская служба 104 АО "Волыньгаз" за 9 месяцев отреагировала на более 13 тысяч 196 заявок от потребителей газа Волынской области. Основная часть обращений потребителей связана с выявлением утечек природного газа на внутренних газовых сетях", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, проблемы при пользовании природным газом в быту возникают при самовольном установлении, замене газового оборудования, эксплуатации газовых приборов потребителя в ненадлежащем техническом состоянии и несоблюдение требований безопасности во время пользования газовыми приборами.

"С началом отопительного сезона и наступлением холодов учащаются обращения в аварийно-диспетчерскую службу. Это связано с тем, что люди начинают включать газовые отопительные приборы", - прокомментировал главный инженер АО "Волыньгаз" Андрей Цибульский.

В пресс-службе отметили, что как правило, владельцы помещений пренебрегают простыми правилами безопасности, в том числе не проводят регулярное техническое обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения. Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах", ответственным за состояние внутридомовых систем является собственник домовладения или совладельцы многоквартирного дома. Они должны заключить договор на проведение технического обслуживания.

"Выполнение работ на газовых сетях может проводить компания, которая имеет необходимые разрешения на работы с газовым оборудованием, материально-техническую базу и квалифицированный персонал. "Волыньгаз" обследует газовые сети в частных и многоквартирных домах в отношении возможных утечек газа от ввода в квартиру до газовых приборов. Каждый потребитель может обратиться в газораспределительную компанию и заключить соответствующий договор на обслуживание газовых сетей", - говорится в сообщении.