Аварийная служба "Винницагаза" в прошлом году осуществила более 15 тысяч выездов

ШРП (пресс-служба "Винницагаза")

Аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" в 2020 году выполнила более 15 тысяч выездов. В 88% аварийных заявок обнаружены и ликвидированы утечки газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Круглосуточно, без выходных, независимо от погоды, карантина и политической ситуации газовики стоят на страже бесперебойного и безаварийного газоснабжения региона. В прошлом году аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" по всей области осуществила более 15,2 тысяч выездов по аварийным заявкам потребителей. Количество вызовов по сравнению с 2019 годом не изменилось. 20% всех заявок приходится на город Винницу и Винницкий район", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 88-ми% выездов выявлены и устранены утечки газа.

"Более 60% вызовов связаны с выявлением запаха газа на внутридомовых сетях, на кухне, в подъезде и в подвале, нарушениями в работе газовых приборов и тому подобное. Это свидетельствует о необходимости своевременного проведения потребителями профессионального технического обслуживания внутренних сетей своих домов и газового оборудования", - говорится в сообщении.

Остальные выезды аварийщиков связаны с запахом газа на уличных сетях, возле ГРП, ШГРП, домовых регуляторов давления, баллонов сжиженного газа, повреждением счетчиков, отсутствием газа или понижением его давления.

"В условиях пандемии аварийно-диспетчерская служба "104" работает в чрезвычайном режиме. Работники АДС работают с соблюдением карантинных норм, в защитных костюмах, масках и перчатках. Автотранспорт проходит специальную санитарную обработку. Тем самым компания заботится о безопасности и здоровье потребителей газа и персонала", - говорит технический директор АО "Винницагаз" Игорь Дорошенко.

Всего, по словам пресс-службы, в Винницкой области постоянно дежурят 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы предприятия. Все аварийные заявки выполняются круглосуточно и бесплатно.