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Аварійна служба "Вінницягазу" в минулому році здійснила понад 15 тисяч виїздів

Вінниця, Понеділок 01 лютого 2021 14:19
Аварійна служба "Вінницягазу" в минулому році здійснила понад 15 тисяч виїздів
ШРП (пресс-служба "Вінницягазу")
Автор: Марія Тарариєва

Аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" у 2020 році виконала понад 15 тисяч виїздів. У 88% аварійних заявок виявлені і ліквідовані витоки газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Цілодобово, без вихідних, незалежно від погоди, карантину та політичної ситуації газовики стоять на сторожі безперебійного та безаварійного газопостачання регіону. У минулому році аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" по всій області здійснила понад 15,2 тисяч виїздів за аварійним заявками споживачів. Кількість викликів порівняно з 2019 роком не змінилося. 20% всіх заявок припадає на місто Вінницю та Вінницький район", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що у 88-ми% виїздів виявлені і усунені витоки газу.

"Більше 60% викликів пов'язані з виявленням запаху газу на внутрішньобудинкових мережах, на кухні, в під'їзді і в підвалі, порушеннями в роботі газових приладів і тому подібне. Це свідчить про необхідність своєчасного проведення споживачами професійного технічного обслуговування внутрішніх мереж своїх будинків і газового обладнання", - йдеться в повідомленні.

Інші виїзди аварійників пов'язані із запахом газу на вуличних мережах, біля ГРП, ШГРП, будинкових регуляторів тиску, балонів скрапленого газу, пошкодженням лічильників, відсутністю газу або зниженням його тиску.

"В умовах пандемії аварійно-диспетчерська служба "104" працює у надзвичайному режимі. Працівники АДС працюють з дотриманням карантинних норм, в захисних костюмах, масках і рукавичках. Автотранспорт проходить спеціальну санітарну обробку. Тим самим компанія піклується про безпеку і здоров'я споживачів газу і персоналу", - говорить технічний директор АТ "Вінницягаз" Ігор Дорошенко.

Всього, за словами прес-служби, у Вінницькій області постійно чергують 23 підрозділи аварійно-диспетчерської служби підприємства. Всі аварійні заявки виконуються цілодобово і безкоштовно.

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