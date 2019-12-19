Аварийная служба "Винницагаз" осуществила почти 15 тыс. выездов

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов по вызовам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, по 98% аварийных заявкок обнаружены утечки газа. Еще 102 утечки обнаружены и ликвидированы в результате комплексного приборного обследования сетей.

"С января по декабрь 2019 года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов за аварийными заявкам по всему региону. В 98% вызовов обнаружены утечки газа. Все выявленные утечки локализованы. Почти треть всех заявок приходится на город Винницу и Винницкий район", - говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году АО "Винницагаз" проведено комплексное приборное обследование 6,3 тыс. км газопроводов. В результате выявлено и ликвидировано более 2,8 тыс. повреждений изоляции и более сотни утечек газа на распределительных газопроводах.

"С каждым годом газораспределительные сети региона требуют все больше работ и капиталовложений. Сети стареют и изнашиваются, требуют ремонта и замены. При этом средства, заложенные на эти цели в тарифе на распределение природного газа, едва покрывают треть от фактической потребности", - объясняет главный инженер АО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

В пресс-службе отметили, что в Винницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки и т.д. 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы "Винницагаз". К самым отдаленным точкам обслуживания аварийная бригада прибывает в пределах 40 минут.

"В этом году для нужд службы "104" АО "Винницагаз" приобретено 5 автомобилей Peugeot Boxer. Новая техника обеспечивает быстрое и качественное реагирование на аварийные заявки потребителей, выявление и устранение аварий на газораспределительных сетях", - рассказали в пресс-службе.