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Аварийная служба "Винницагаз" осуществила почти 15 тыс. выездов

Новости » Энергетика     19.12.2019 - 12:36
Аварийная служба "Винницагаз" осуществила почти 15 тыс. выездов
Иллюстративное фото (104.ua)

К самым отдаленным точкам обслуживания аварийная бригада прибывает в пределах 40 минут

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов по вызовам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, по 98% аварийных заявкок обнаружены утечки газа. Еще 102 утечки обнаружены и ликвидированы в результате комплексного приборного обследования сетей.

"С января по декабрь 2019 года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов за аварийными заявкам по всему региону. В 98% вызовов обнаружены утечки газа. Все выявленные утечки локализованы. Почти треть всех заявок приходится на город Винницу и Винницкий район", - говорится в сообщении.

Кроме того, в текущем году АО "Винницагаз" проведено комплексное приборное обследование 6,3 тыс. км газопроводов. В результате выявлено и ликвидировано более 2,8 тыс. повреждений изоляции и более сотни утечек газа на распределительных газопроводах.

"С каждым годом газораспределительные сети региона требуют все больше работ и капиталовложений. Сети стареют и изнашиваются, требуют ремонта и замены. При этом средства, заложенные на эти цели в тарифе на распределение природного газа, едва покрывают треть от фактической потребности", - объясняет главный инженер АО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

В пресс-службе отметили, что в Винницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки и т.д. 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы "Винницагаз". К самым отдаленным точкам обслуживания аварийная бригада прибывает в пределах 40 минут.

"В этом году для нужд службы "104" АО "Винницагаз" приобретено 5 автомобилей Peugeot Boxer. Новая техника обеспечивает быстрое и качественное реагирование на аварийные заявки потребителей, выявление и устранение аварий на газораспределительных сетях", - рассказали в пресс-службе.

В 2019 году "Криворожгаз" инвестировал в газовые сети 7,8 млн гривен "Запорожгаз Сбыт": 74 тыс. потребителей получают льготы в денежной форме
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