Аварійна служба "Вінницягаз" здійснила майже 15 тис. виїздів

Ілюстративне фото (104.ua)

До найбільш віддалених точок обслуговування аварійна бригада прибуває в межах 40 хвилин

З початку року на аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" здійснила понад 15 тис. виїздів за викликами. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, по 98% аварійних заявок виявлені витоки газу. Ще 102 витоки виявлені і ліквідовані в результаті комплексного приладового обстеження мереж.

"З січня по грудень 2019 року аварійно-диспетчерська служба АТ "Вінницягаз" здійснила понад 15 тис. виїздів за аварійними заявками по всьому регіону. У 98% викликів виявлені витоки газу. Всі виявлені витоки локалізовані. Майже третина всіх заявок припадає на місто Вінницю та Вінницький район", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в поточному році АТ "Вінницягаз" проведено комплексне приладове обстеження 6,3 тис. км газопроводів. В результаті виявлено та ліквідовано понад 2,8 тис. пошкоджень ізоляції і більше сотні витоків газу на розподільних газопроводах.

"З кожним роком газорозподільні мережі регіону вимагають все більше робіт і капіталовкладень. Мережі старіють і зношуються, потребують ремонту та заміни. При цьому кошти, закладені на ці цілі в тариф на розподіл природного газу, ледь покривають третину від фактичної потреби", - пояснює головний інженер ПАТ "Вінницягаз" Михайло Дзимина.

У прес-службі зазначили, що у Вінницькій області цілодобово і без вихідних приймають виклики споживачів, виїжджають і ліквідують витоки, усувають несправності і т. д. 23 підрозділи аварійно-диспетчерської служби "Вінницягаз". До найбільш віддалених точок обслуговування аварійна бригада прибуває в межах 40 хвилин.

"У цьому році для потреб служби "104" АТ "Вінницягаз" придбано 5 автомобілів Peugeot Boxer. Нова техніка забезпечує швидке та якісне реагування на аварійні заявки споживачів, виявлення та усунення аварій на газорозподільних мережах", - розповіли в прес-службі.