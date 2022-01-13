Аварийная служба "Сумыгаза" напоминает потребителям о соблюдении правил газовой безопасности

Специалисты отмечают, что любые работы по установке, перемещению или замене газового оборудования должны проводить только квалифицированные работники. По правилам безопасности систем газоснабжения, несанкционированно установленные или замененные газовые приборы подлежат отключению, ведь такие действия приводят к отравлению угарным газом, взрывам, другим негативным последствиям.

В компании отмечают, что в среднем за сутки аварийно-диспетчерская служба компании принимает более 160 вызовов от потребителей. Однако количество аварийных заявок значительно возрастает при похолодании.

"При снижении температуры воздуха количество вызовов увеличивается в среднем почти на четверть. Это связано с более интенсивным использованием газовых приборов, когда сказывается их ненадлежащее техническое состояние, недостаточное проветривание помещения или засорены дымовые и вентиляционные каналы", - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

Для оперативного и профессионального реагирования на вызов аварийщики регулярно проходят обучение и повышение квалификации, отмечают в компании. Все практические занятия происходят в реальных условиях. Автопарк службы АДС укомплектован 21 машиной, которые имеют специальный радиосвязь, сирены, проблесковые маячки, инструменты и другие технические средства. Автомобили также оснащены системой GPS-навигации, что помогает значительно сократить время приезда бригады к месту вызова.

"АО "Сумыгаз" призывает жителей области соблюдать правила газовой безопасности и быть особенно внимательными во время зимних праздников. Бригады аварийных газовых служб 104 по области дежурят круглосуточно для оперативного реагирования на возможные вызовы. Уже с начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Сумыгаз" выполнила 1856 заявок и ликвидировала 1824 утечки газа", - говорится в сообщении.