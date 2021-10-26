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Аварийная служба "Хмельницкгаза" ликвидировала 13 тысяч утечек на внутренних сетях

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Хмельницкий, Вторник 26 октября 2021 17:33
Аварийная служба "Хмельницкгаза" ликвидировала 13 тысяч утечек на внутренних сетях Газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Автор: Мария Тарарыева

Служба экстренного реагирования 104 АО "Хмельницкгаз" за январь-сентябрь 2021 года более 13 тысяч раз выезжала к потребителям и предупредила возникновение аварийных ситуаций при использовании газа в быту. По свыше 80% заявок выявлены и ликвидированы утечки газа на внутренних сетях, приборах учета.

Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаза".

"В сентябре аварийщиками проработано почти 1,4 тысяч вызовов, среди которых утечки газа составили почти 90%. Среди всех звонков на экстренную службу 104 больше всего приходится на города Хмельницкий, Славуту и ​​Каменец-Подольский", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, основная причина таких аварийных ситуаций – отсутствие периодического технического обслуживания и износ газовых приборов.

"С падением суточных температур, мы видим, как увеличилось количество вызовов из-за утечек газа на внутренних сетях, - отмечает технический директор Дмитрий Дидыч. – Поэтому призываем потребителей позаботиться о собственной безопасности и ускорить заключение договоров на техническое обслуживание внутренних сетей".

В соответствии с действующим законодательством, ответственность за внутренние сети и их техническое обслуживание, состояние газового оборудования в частных домах и квартирах - несут их владельцы и балансодержатели.

"Проводить техническое обслуживание имеет право выбранная владельцем или балансодержателем компания, имеющая все необходимые разрешения на выполнение работ повышенной опасности и эксплуатацию машин и механизмов, оборудование повышенной опасностью. Кроме того, и соответствующую материально-техническую базу и специально обученный персонал", - говорится в сообщении.

В настоящее время АО "Хмельницкгаз" соответствует всем указанным критериям и предлагает свои услуги по проведению технического обслуживания газовых сетей.

"В Хмельницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки газа, устраняют поломки 19 подразделений аварийно-диспетчерской службы "Хмельницкгаза". Даже в самые отдаленные точки обслуживания аварийная бригада прибывает согласно требованиям - в пределах 40 минут времени", - говорится в сообщении.

Поэтому, по словам пресс-службы, потребители обязаны заблаговременно позаботиться о безопасности своего дома. При желании - заключить договор на техническое обслуживание с "Хмельницкгазом". Для этого необходимо обратиться в 104. Клиентские пространства по месту жительства. Или получить предварительную консультацию по телефону контакт-центра (067) 01 14 104, (0382) 742 104.

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