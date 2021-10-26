Аварійна служба "Хмельницькгазу" ліквідувала 13 тисяч витоків на внутрішніх мережах

Служба екстреного реагування 104 АТ "Хмельницькгаз" за січень-вересень 2021 року понад 13 тисяч разів виїжджала до споживачів і попередила виникнення аварійних ситуацій при використанні газу в побуті. За понад 80% заявок виявлено та ліквідовано витоки газу на внутрішніх мережах, приладах обліку.

"У вересні аварійниками опрацьовано майже 1,4 тисяч викликів, серед яких витоки газу склали майже 90%. Серед усіх дзвінків на екстрену службу 104 найбільше припадає на міста Хмельницький, Славуту та Кам'янець-Подільський", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, основна причина таких аварійних ситуацій - відсутність періодичного технічного обслуговування і знос газових приладів.

"З падінням добових температур, ми бачимо, як збільшилася кількість викликів через витоки газу на внутрішніх мережах, - зазначає технічний директор Дмитро Дідич. - Тому закликаємо споживачів подбати про власну безпеку і прискорити укладання договорів на технічне обслуговування внутрішніх мереж".

Відповідно до чинного законодавства, відповідальність за внутрішні мережі та їх технічне обслуговування, стан газового обладнання в приватних будинках і квартирах - несуть їх власники і балансоутримувачі.

"Проводити технічне обслуговування має право обрана власником або балансоутримувачем компанія, що має всі необхідні дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин і механізмів, обладнання підвищеною небезпекою. Крім того, і відповідну матеріально-технічну базу і спеціально навчений персонал", - йдеться в повідомленні.

В даний час АТ "Хмельницькгаз" відповідає всім зазначеним критеріям і пропонує свої послуги з проведення технічного обслуговування газових мереж.

"У Хмельницькій області цілодобово і без вихідних приймають виклики споживачів, виїжджають і ліквідують витоки газу, усувають поломки 19 підрозділів аварійно-диспетчерської служби "Хмельницькгазу". Навіть у найвіддаленіші точки обслуговування аварійна бригада прибуває згідно з вимогами - в межах 40 хвилин часу", - йдеться в повідомленні.

Тому, за словами прес-служби, споживачі зобов'язані завчасно подбати про безпеку свого будинку. При бажанні - укласти договір на технічне обслуговування з "Хмельницькгазом". Для цього необхідно звернутися в 104. Клієнтські простори за місцем проживання. Або отримати попередню консультацію за телефоном контакт-центру (067) 01 14 104, (0382) 742 104.