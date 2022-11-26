Аварії на лініях та вимкнення: в Київській області деякі будинки понад добу без світла
У Київській області тривають екстрені вимкнення світла, деякі жителі понад добу без електрики. Окрім того, в регіоні зафіксовані й аварії на лініях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
За його словами, наразі є аварії на таких лініях через погодні умови:
- Біля Василькова на лініях одночасно працюють 18 ремонтних бригад.
- Петрівські лінії вже відновлено.
"Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання та вийти на планові відключення. Окремо працюють над тим, щоб підключити якнайшвидше ті громади, які більше доби без світла", - написав Кулеба.
Нагадаємо, що в Києві станом на сьогоднішній ранок без світла залишаються ще 130 тисяч жителів.
Додамо, за даними "Укренерго" в країні наразі діє режим обмежень споживання електроенергії в усіх областях.
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