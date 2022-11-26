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Аварії на лініях та вимкнення: в Київській області деякі будинки понад добу без світла

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Київська область, Субота 26 листопада 2022 11:38
Аварії на лініях та вимкнення: в Київській області деякі будинки понад добу без світла Фото: в Київській області деякі будинки понад добу без світла (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області тривають екстрені вимкнення світла, деякі жителі понад добу без електрики. Окрім того, в регіоні зафіксовані й аварії на лініях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

За його словами, наразі є аварії на таких лініях через погодні умови:

  • Біля Василькова на лініях одночасно працюють 18 ремонтних бригад.
  • Петрівські лінії вже відновлено.

"Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання та вийти на планові відключення. Окремо працюють над тим, щоб підключити якнайшвидше ті громади, які більше доби без світла", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що в Києві станом на сьогоднішній ранок без світла залишаються ще 130 тисяч жителів.

Додамо, за даними "Укренерго" в країні наразі діє режим обмежень споживання електроенергії в усіх областях.

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