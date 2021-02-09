UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Авария на железной дороге: движение через станцию под Днепром полностью восстановили

Автор: Дмитрий Левицкий

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов через станцию "Воскобойня" вблизи Днепра. Там на выходных сошли с рельсов грузовые вагоны.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Популярные новости
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе 06 февраля 2021
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка 04 февраля 2021
Авария на железной дороге под Днепром: все подробности 06 февраля 2021
В Черновцах произошел взрыв в торговом центре "Майдан" 07 февраля 2021
Пожар в COVID-больнице: главврача хотят отстранить от работы 05 февраля 2021
На севере Индии сошел ледник, без вести пропали около 150 человек 07 февраля 2021
Снегопады и ночные морозы до -22 уже завтра: какие области настигнет непогода 06 февраля 2021
Сутки на Донбассе: двое военных погибли, четверо получили ранения 07 февраля 2021
Вел съемку с дрона: возле Института ядерных исследований задержали мужчину 06 февраля 2021
На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший 09 февраля 2021

Работники "Приднепровской железной дороги" в круглосуточном режиме работали на участке, где произошла авария, чтобы восстановить движение поездов. Работы не прекращались даже в сложных погодных условиях.

Около 1:30 ночи вторника железнодорожники подняли вагоны и восстановили поврежденные элементы путевой сети и сети энергоснабжения, в результате движение поездов на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня было полностью восстановлено.

По предварительным выводам комиссии, инцидент произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона. Вагон принадлежит частному владельцу.

Напомним, в субботу, 6 февраля, на станции "Воскобойня" под Днепром сошли с рельсов 8 грузовых вагонов. Из-за аварии задерживались поезда южного направления.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 7 февраля, железнодорожники подняли вагоны, которые сошли с рельсов на станции "Воскобойня", однако движение поездов еще было затруднено.

Добавим, для сокращения отставания поездов от графика "Укрзализныця" изменила маршрут курсирования ряда рейсов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныцяавариявагоны
Читайте также
ЧП на "Укрзализныце": из-за аварии под Днепром поезда пускают в объезд, задержки до 3 часов
Авария под Днепром: УЗ изменит состав поезда Интерсити + Киев-Запорожье
Прогноз погоды