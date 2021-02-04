Авария на Запорожской ТЭС: мощности компенсировали за счет гидроэлектростанций

Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)

Аварийная помощь из соседних стран не понадобилась

В результате полного разгрузки Запорожской ТЭС вечером 3 февраля в объединенной энергосистеме Украины возник дефицит мощности в 750 МВт. Диспетчеры "Укрэнерго" компенсировали его за счет увеличения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС и ГАЭС), которые произвели 26,8 млн кВт·ч, что на 8 млн кВт·ч больше объемов торговых графиков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укренерго".

Как отмечается в сообщении, "аварийная помощь из смежных энергосистем 3 февраля не активировалась".

По данным пресс-службы, вечером 3 февраля в 19:26 по действием защит одновременно была отключена группа силовых трансформаторов (АТ-1 и АТ-2) на Запорожской ТЭС "ДТЭК Днепроэнерго" и воздушная линия (ВЛ) 150 кВ Луч - Большая Белозерка.

При этом на Запорожской ТЭС аварийно отключились от сети энергоблок №2 с нагрузкой 255 МВт и блок №3 с нагрузкой 204 МВт. После этого, в 19:27, аварийно отключился блок №4 с нагрузкой 273 МВт. В итоге Запорожская ТЭС полностью разгрузилась до 0 МВт с потерей питания собственных нужд.

В результате временно были обесточены потребители городов Энергодар и Днепрорудное суммарной нагрузкой 24 МВт от сетей "Запорожьеоблэнерго". При этом все линии магистральной сети и подстанции НЭК "Укрэнерго" в Запорожском энергоузле оставались в работе без каких-либо отключений.

На Запорожской ТЭС 3 февраля в 21:22 было восстановлено энергоснабжение для собственных нужд, а в 03:47 в четверг, 4 февраля, запущен в работу энергоблок №4, который сейчас работает с нагрузкой более 200 МВт. Энергоблок №1 включен в работу 4 февраля в 09:55. Включение в работу энергоблока №3, по информации Запорожской ТЭС, ожидается в течение дня 4 февраля.

"Для выяснения обстоятельств инцидента на Запорожской ТЭС будет создана комиссия с участием представителей всех необходимых инстанций, в том числе и НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

Напомним, отключение Запорожской ТЭС от энергосистемы произошло вечером 3 февраля из-за замыкания на подстанции "Луч".

Как сообщало РБК-Украина, работа Запорожской тепловой электростанции была восстановлена после аварии. В Энергодаре восстановлено электро- и водоснабжение.