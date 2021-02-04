Аварія на Запорізькій ТЕС: потужності компенсували за рахунок гідроелектростанцій

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Аварійна допомога з сусідніх країн не знадобилася

Внаслідок повного розвантаження Запорізької ТЕС ввечері 3 лютого в об’єднаній енергосистемі України з’явився дефіцит потужності 750 МВт. Диспетчери "Укренерго" компенсували його за рахунок збільшення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях (ГЕС та ГАЕС), які виробили 26,8 млн кВт·год, що на 8 млн кВт·год більше обсягів торгових графіків.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Як зазначається в повідомленні, "аварійна допомога з суміжних енергосистем 3 лютого не активувалася".

За даними прес-служби, ввечері 3 лютого, о 19:26 дією захистів одночасно було відключено групу силових трансформаторів (АТ-1 та АТ-2) на Запорізькій ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" та повітряну лінію (ПЛ) 150 кВ Луч - Велика Білозерка.

При цьому на Запорізькій ТЕС аварійно відключилися від мережі енергоблок №2 з навантаженням 255 МВт та блок №3 з навантаженням 204 МВт. Після цього, о 19:27, аварійно відключився блок №4 з навантаженням 273 МВт. У підсумку Запорізька ТЕС розвантажилася повністю - до 0 МВт з втратою живлення власних потреб.

В результаті тимчасово було знеструмлено споживачів міст Енергодар та Дніпрорудне сумарним навантаженням 24 МВт, що заживлені від мереж "Запоріжжяобленерго". При цьому всі лінії магістральної мережі та підстанції НЕК "Укренерго" в Запорізькому енерговузлі залишалися в роботі без будь-яких відключень.

На Запорізькій ТЕС 3 лютого о 21:22 було відновлено енергопостачання для власних потреб, а о 03:47 у четвер, 4 лютого, запущено в роботу енергоблок №4, який зараз працює з навантаженням понад 200 МВт. Енергоблок №1 включено в роботу 4 лютого о 09:55. Включення в роботу енергоблоку №3, за інформацією Запорізької ТЕС, очікується протягом дня 4 лютого.

"Для з’ясування обставин інциденту на Запорізькій ТЕС буде створено комісію за участю представників всіх необхідних інстанцій, зокрема і НЕК "Укренерго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відключення Запорізької ТЕС від енергосистеми сталося ввечері 3 лютого через замикання на підстанції "Промінь".

Як повідомляло РБК-Україна, робота Запорізької теплової електростанції була відновлена після аварії. В Енергодарі відновлено електро- та водопостачання.