Авария поезда под Киевом: последствия устранены, но задержки еще возможны

Последствия аварии поезда под Киевом по состоянию на вечер 10 июля устранены. Движению по участку Васильков - Боярка полностью восстановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

Сообщается, что на участке Васильков - Боярка завершили восстановление инфраструктуры, где сегодня с рельсов сошел хозяйственный поезд. Около 19:30 железнодорожники завершили установку опоры и вернули контактную сеть под напряжение.

"Участок полностью открыто для движения поездов. Сейчас еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов", - говорится в сообщении.