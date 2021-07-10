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Авария поезда под Киевом: последствия устранены, но задержки еще возможны

Автор: РБК-Украина

Последствия аварии поезда под Киевом по состоянию на вечер 10 июля устранены. Движению по участку Васильков - Боярка полностью восстановили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Укрзализныци".

Сообщается, что на участке Васильков - Боярка завершили восстановление инфраструктуры, где сегодня с рельсов сошел хозяйственный поезд. Около 19:30 железнодорожники завершили установку опоры и вернули контактную сеть под напряжение.

"Участок полностью открыто для движения поездов. Сейчас еще возможны задержки некоторых пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в связи с аварией этого поезда в пути задерживались более десятка пассажирских поездов. Причем задержка составляла по несколько часов.

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Укрзализныцяпоездавария