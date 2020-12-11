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Аварія на АЕС у Фінляндії: названо причину інциденту

Олкілуото, П'ятниця 11 грудня 2020 20:01
Аварія на АЕС у Фінляндії: названо причину інциденту
Фото: АЕС в Олкілуото (commons.wikimedia.org File Olkiluoto)
Автор: Дмитро Левицький

Управління з радіаційної та ядерної безпеки Фінляндії (STUK) назвало причину аварійної ситуації на атомній електростанції в Олкілуото. STUK вже проінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це йдеться в повідомленні на сайті МАГАТЕ.

Як проінформувало STUK, причиною аварійної ситуації, через яку сталося екстрене відключення другого енергоблоку АЕС, була несправність системи очищення води для охолодження реактора.

"Через несправність частина фільтруючого матеріалу потрапила в систему охолодження, що призвело до тимчасового підвищення рівня радіації в паропроводах", - пояснили у фінському управлінні.

STUK також запевнило МАГАТЕ, що вчорашня подія не несе жодної загрози ні безпеці людей, ні навколишньому середовищу. Рівень радіації на АЕС та навколо неї знаходиться на нормальному рівні.

Нагадаємо, вчора опівдні STUK отримало інформацію про аварійну ситуацію на АЕС в Олкілуото. В результаті аварії екстрено відключився другий енергоблок. Показники радіації були в нормі.

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