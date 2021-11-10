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Аварии и проблемы с парковкой: Швеция ввела ограничения для электросамокатов

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Швеция, Среда 10 ноября 2021 13:20
Аварии и проблемы с парковкой: Швеция ввела ограничения для электросамокатов Фото: власти Швеции вводят ограничения для электросамокатов (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Шведские власти вводят ограничения для электросамокатов. Это связано с авариями и неправильной парковкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Сейчас на улицах Стокгольма почти вдвое сократилось число прокатных электросамокатов, ранее разрешенных в шведской столице. Также уменьшилось количество лицензированных фирм по аренде электросамокатов - с восьми до трех.

"Мы сделали все возможное и очистили улицы от электросамокатов", - сказал вице-мэр Стокгольма по вопросам транспорта Даниэль Хеллен.

Отмечают, что уличная парковка для электросамокатов стала неоднозначной темой в Швеции после смертельной аварии в сентябре. Тогда погиб 80-летний велосипедист, который врезался в электросамокат, припаркованный на веломаршруте.

К слову, новые ограничения Стокгольма приведут к тому, что количество электросамокатов, доступных в городе, упадет с 23 тысяч до 12 тысяч к 1 января 2022 года.

Город также будет взимать с компаний плату в размере около 140 евро за электросамокат. По мнению властей такой метод поможет компаниям лучше заботится о предоставлении услуг.

"Электроскутеры используются для 60 тысяч поездок в день в Стокгольме, поэтому в этом есть необходимость. Речь идет не об их удалении, это, по сути, умный вид транспорта, если пользователи будут вести себя хорошо", - сказал Хеллен.

Напомним, в Киеве операторы электросамокатов исправили ряд нарушений, за которые получали предупреждения от властей города.

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электросамокаты Швеция
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