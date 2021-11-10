Аварії та проблеми з паркуванням: Швеція ввела обмеження для електросамокатів

Шведська влада вводить обмеження для електросамокатів. Це пов'язано з аваріями та неправильним паркуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Нині на вулицях Стокгольму майже вдвічі скоротилося число прокатних електросамокатів, раніше дозволених у шведській столиці. Також зменшилася кількість ліцензованих фірм з оренди електросамокатів - з восьми до трьох.

"Ми зробили все можливе і очистили вулиці від електросамокатів", - сказав віце-мер Стокгольма з питань транспорту Даніель Хеллен.

Зазначають, що вуличне паркування для електросамокатів стало неоднозначною темою у Швеції після смертельної аварії у вересні. Тоді загинув 80-річний велосипедист, який врізався в електросамокат, припаркований на веломаршруті.

До речі, нові обмеження Стокгольму призведуть до того, що кількість електросамокатів, доступних у місті, впаде з 23 тисяч до 12 тисяч до 1 січня 2022 року.

Місто також стягуватиме з компаній плату у розмірі близько 140 євро за електросамокат. На думку влади такий метод допоможе компаніям краще дбати про надання послуг.

"Електроскутери використовуються для 60 тисяч поїздок на день у Стокгольмі, тому в цьому є необхідність. Йдеться не про їхнє видалення, це, по суті, розумний вид транспорту, якщо користувачі будуть поводитися добре", - сказав Хеллен.