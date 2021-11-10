ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Аварії та проблеми з паркуванням: Швеція ввела обмеження для електросамокатів

Новость на русском →
Швеція, Середа 10 листопада 2021 13:20
Аварії та проблеми з паркуванням: Швеція ввела обмеження для електросамокатів Фото: влада Швеції вводить обмеження для електросамокатів (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

Шведська влада вводить обмеження для електросамокатів. Це пов'язано з аваріями та неправильним паркуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Нині на вулицях Стокгольму майже вдвічі скоротилося число прокатних електросамокатів, раніше дозволених у шведській столиці. Також зменшилася кількість ліцензованих фірм з оренди електросамокатів - з восьми до трьох.

"Ми зробили все можливе і очистили вулиці від електросамокатів", - сказав віце-мер Стокгольма з питань транспорту Даніель Хеллен.

Зазначають, що вуличне паркування для електросамокатів стало неоднозначною темою у Швеції після смертельної аварії у вересні. Тоді загинув 80-річний велосипедист, який врізався в електросамокат, припаркований на веломаршруті.

До речі, нові обмеження Стокгольму призведуть до того, що кількість електросамокатів, доступних у місті, впаде з 23 тисяч до 12 тисяч до 1 січня 2022 року.

Місто також стягуватиме з компаній плату у розмірі близько 140 євро за електросамокат. На думку влади такий метод допоможе компаніям краще дбати про надання послуг.

"Електроскутери використовуються для 60 тисяч поїздок на день у Стокгольмі, тому в цьому є необхідність. Йдеться не про їхнє видалення, це, по суті, розумний вид транспорту, якщо користувачі будуть поводитися добре", - сказав Хеллен.

Нагадаємо, у Києві оператори електросамокатів виправили низку порушень, за які отримували попередження від влади міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
электросамокаты Швеція
NEWS
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: названа умова
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні