Аварии подобные пожару в порту Рени не должны повториться, - УЭА

В условиях блокады российскими захватчиками морских портов, сохранение портовой инфраструктуры, которая может использоваться для речного судоходства является вопросом национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинской энергетической ассоциации (УЭА).

В ассоциации отмечают, что из-за постоянных обстрелов разрушена значительная часть важной транспортной и промышленной инфраструктуры Украины. Поэтому важнейшим является сохранение каждого объекта, обеспечивающего поставку необходимых Украине грузов.

Одним из печальных примеров является событие, произошедшее 19 июля 2022 года в морском порту "Рени". По сообщения ГУ ГСЧС в Одесской области, к ним поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза (взрыв) на территории морского торгового порта в городе Рени. В результате взрыва сгорели 3 автоцистерны с горюче-смазочными материалами, один человек погиб.

Версии СМИ довольно разные, от неосторожного обращения при перегрузке продукции до нарушений правил перевозки особо опасных грузов. По факту пожара в порту открыто уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

"Несмотря на все усилия властей и поставщиков рынок горючего остается дефицитным, ракетные обстрелы отечественных производителей горючего существенно подрывают стабильность обеспечения, в том числе и Вооруженных сил Украины. Ренийский порт - один из важнейших в Дунайском регионе, который может принимать морские грузы и обеспечивает дополнительный проход в Румынию и возможность перевозки грузов по Дунаю. Инфраструктура порта позволяет обрабатывать самые актуальные на сегодня грузы нефтепродуктов (импорт) и зерновых (экспорт)", - подчеркивают эксперты.

В ассоциации также отмечают, что "каждый бензовоз импортного топлива - это результат значительных усилий как со стороны поставщиков, так и государства". "Повреждения инфраструктуры транспортировки, перевалки или хранения - это снижение нашей безопасности, а когда это происходит не через вражеский обстрел, а из-за небрежности или нарушения правил безопасности, реакция должна быть соответствующей", - подчеркивают в заявлении.

"Для обеспечения работы морских портов ЗУ "О морских портах Украины" государство предусмотрело даже специального субъекта - Администрацию морских портов Украины. Этим же законом положила на АМПУ организацию и обеспечение безопасной эксплуатации объектов портовой инфраструктуры государственной собственности, в том числе гидротехнических сооружений, систем обеспечения безопасности мореплавания, разработку и утверждение планов локализации и ликвидации аварий (катастроф), обеспечения объектовой аварийно-спасательной службы, закупку и поддержание в надлежащем состоянии специализированных судов, необходимого оборудования, устройств и механизмов для ликвидации аварий на территории и в акватории морского порта", - говорят специалисты УЭА.

Стоит обратить внимание, что Ренийский морской порт является одним из трех действующих портов и является важным транспортным узлом Украины, в котором тесно переплетается работа речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта.

"Случай в Рени должен дать сигнал государству и его органам о необходимости усиления контроля за состоянием безопасности на объектах, имеющих критическое значение для страны. Хранение и безопасная эксплуатация этих объектов является реальным вкладом в нашу победу, а следовательно, общей задачей как частных субъектов, так и государственных органов. Поэтому вопрос надлежащей работы всех ответственных за безопасность должен быть должным образом проверен и обеспечено выполнение комплекса мероприятий по недопущению подобных ситуаций", - подчеркнули в ассоциации.

В случае официальной информации от АМПУ и Мининфраструктуры относительно указанного случая нет, эксперты надеются, что выводы будут сделаны и подобные трагедии не будут повторяться.