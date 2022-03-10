В "Авангарде" рассказали о потерях производственных мощностей в результате российской агрессии

В частности, птицефабрика "Чернобаевская" в Херсонской области из-за военных действий со стороны РФ осталась без возможности кормить птицу, подвозить работников к рабочим местам и вывозить готовую продукцию, что грозит вымиранием птицы и последующей экологической катастрофой.

"Птицефабрика полностью обесточена, а производство полностью остановлено. Часть готовой продукции и кур, несмотря на обстрелы, удалось раздать местному населению, но большая часть птиц погибает из-за невозможности ее кормления. Около 3 млн кур погибнут без возможности их утилизировать. В подобной ситуации в ближайшее время могут оказаться и другие ключевые предприятия агрохолдинга - в частности, птицефабрика пгт. Макаров и птицефабрика под Броварами Киевской области. Потери этих предприятий составят до 1 млн птиц", - рассказывают в компании.

Общие финансовые потери агрохолдинга в результате российской агрессии на текущий момент оцениваются примерно в 1,5 млрд грн.

Кроме того, закрытие ключевых производств может привести к нехватке куриных яиц в Украине. Невозможность утилизации миллионов погибающих птиц создает угрозу экологического бедствия. Предприятия агрохолдинга по объективным причинам не могут решить эти проблемы и обезопасить своих работников без помощи государства.

Напомним, ранее сообщалось, что "Авангард" бесплатно передает на нужды защиты страны сотни тысяч яиц своего производства, горюче-смазочные материалы и необходимую технику, в частности, грузовые автомобили, а работники "Авангарда" защищают страну в рядах Вооруженных сил Украины.