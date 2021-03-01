Аваков о записи разговора Медведчука-Суркова: это не последний, будут еще

"Какие-то добрые люди взяли и опубликовали этот его разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще. Это тоже потихоньку становится прозрачным и ясным", - заявил он.

Аваков добавил, что Медведчук вел переговоры с Сурковым, чтобы вернуться к власти, пользуясь ситуацией на Донбассе.

"Вот мы видели эту беседу последнюю. Декабрь-месяц, у нас трагическая ситуация, это уже после Иловайска, но перед Дебальцево. Эти "хи-хи, ха-ха", это они предлагают 200 человек поменять на 400. Он этим всем занимается, чтобы вернуться к власти", - пояснил министр.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ обнародовали якобы запись разговора между Медведчуком и Сурковым, который состоялся в 2014 году. Тогда они обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.